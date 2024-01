- Odmowę na decyzję referendarza sądowego można zaskarżyć lub złożyć sprzeciw. Efektem sprzeciwu jest to, że czynność administracyjna przestaje mieć znaczenie, prawnie nie ma żadnych skutków. Z taką decyzją mamy teraz do czynienia - powiedział na briefingu Bartłomiej Sienkiewicz.

Bartłomiej Sienkiewicz reaguje na przeprosiny Radia Szczecin. "Spór o istotę życia publicznego"

Minister kultury odniósł się także do czwartkowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które ostatnie decyzje Bartłomieja Sienkiewicza w odniesieniu do mediów publicznych za " niekonstytucyjne ".

- To nie jest wyłącznie spór prawny o to, kto rządzi telewizją. To spór o istotę życia publicznego w Polsce. Czy partia polityczna powinna posiadać narzędzia medialne, dzięki którym kłamie, szczuje, niszczy życie publiczne, doprowadza do wojny polsko-polskiej? Czy takie media w ogóle mają prawo istnieć w demokratycznym kraju? W moim najgłębszym przekonaniu absolutnie nie. Stąd moja decyzja o postawieniu tych spółek w stan likwidacji - tłumaczył polityk.