Maciej Wąsik wrócił także do działań policji z Pałacu Prezydenckiego. To właśnie na terenie KPRP doszło do zatrzymania skazanych polityków PiS. - Zachowanie wiceszefów SOP-u nosiło znamiona niepodporządkowania się prezydentowi, prezydent o niczym nie wiedział. Szefostwo SOP-u zawiodło, splamiono mundur oficera - ocenił były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. - To działanie było wymierzone w prezydenta - dodał.