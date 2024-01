- Akta wróciły dzisiaj z Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z opinią prokuratura generalnego, opinią negatywną, mimo to procedura została dokończona. Panowie są ułaskawieni, potwierdzam to z całą mocą - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda. Wcześniej Adam Bodnar rekomendował, aby nie stosować prawa łaski wobec skazanych polityków PiS.