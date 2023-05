W przeciwieństwie do matki Camilli Parker Bowles, która od dziesiątek lat opisywana jest przez światowe media, dzieci nowej brytyjskiej królowej nie cieszą się zainteresowaniem mediów. Nie są jednak całkowicie nieznane mieszkańcom Wysp Brytyjskich. Pojawiają się na ważnych uroczystościach związanych z rodziną królewską, a z Karolem III łączą je przyjacielskie, a nawet rodzinne stosunki.

Laura Lopes. "Zapomniana siostra" książąt

Laura Lopes nazywana jest "zapomnianą siostrą" Harry’ego i Williama. To dlatego, że sama nie zabiega o zainteresowanie mediów. Jest skupiona na własnej karierze i życiu rodzinnym, a przez prasę oceniana jest jako osoba o introwertycznym usposobieniu. Do tej pory skutecznie udawało się jej chronić swoją prywatność. Co wiemy o Laurze Lopes?

45-letnia córka Camilli jest absolwentką historii sztuki i marketingu na Oxford Brookes University. W życiu zawodowym zajmuje się sztuką - od 2005 roku jest współzałożycielką i dyrektorką londyńskiej galerii Eleven.



Tuż po ślubie Camilli i Karola, Laura również wyszła za mąż. Jej życiowym partnerem jest Harry Marcus George Lopes, z którym ma trójkę dzieci: najstarszą Elizę oraz bliźnięta - Gusa i Louisa. Mąż Laury był w przeszłości modelem Calvina Kleina. Dziś zajmuje się czymś bardziej przyziemnym - pracuje jako księgowy.

Stosunki Laury z przyrodnim rodzeństwem nie należały nigdy do najlepszych. Laura i William obwiniali się wzajemnie o romans Camilli i Karola oraz rozpad swoich rodzin. Laura miała powiedzieć w złości do księcia Williama, że jego ojciec zrujnował jej życie. Mimo tego Eliza, córka Laury, sypała kwiatki na ślubie starszego syna Karola z Kate Middleton.

"Braciszek" Williama i Harry’ego - Tom Parker Bowles

Relacje brytyjskiej rodziny ze starszym bratem Laury wyglądały inaczej. Króla Wielkiej Brytanii zawsze łączyły z Tomem cieplejsze stosunki niż z jego młodszą siostrą. Karol jest nie tylko ojczymem Toma, ale także jego ojcem chrzestnym.



Synowie Karola mieli nawet go nazywać swoim "braciszkiem". Starszego o dziesięć lat od Williama Paula traktowali jako wzór do naśladowania.

Życie syna Camilli jest również bardziej obecne w mediach niż życie Laury. Tom Parker Bowles pracuje jako krytyk kulinarny, ma na swoim koncie kilka książek o gotowaniu, występ w australijskiej edycji programu Master Chef, a także głośną aferę dotyczącą... zażywania narkotyków.

Afera narkotykowa i Tom Parker Bowles

Już jako nastolatek Tom Parker Bowles zatracił się w życiu towarzyskim. Dużo imprezował i nie stronił od przyjmowania wszelkiego rodzaju używek. Z tego powodu niejednokrotnie trafiał na pierwsze strony brytyjskich tabloidów, które rozpisywały się na temat jego kokainowych przyjęć.

Miał także rozprowadzać narkotyki po korytarzach Oxfordu, na którym studiował, a także na festiwalu w Cannes, gdzie wybrał się służbowo.

Najprawdopodobniej osobą, która osobiście zareagowała na poczynania młodego Toma, był sam książę Karol. Z tego powodu skandal z synem Camilli w roli głównej skończył się dość szybko. Tom przyznał się do swoich narkotykowych występków na łamach gazet i przeprosił za swoje ówczesne zachowanie.

Życiowa tragedia starszego dziecka Camilli

W 2021 roku Toma dotknęła osobista tragedia. Jego życiowa partnerka Alice Procope zmarła na raka zaledwie po dwóch latach związku. Sprawa jej choroby była szeroko komentowana w mediach.

Choroba Alice zbiegła się ze światową pandemią COVID-19, która miała przyczynić się do jej śmierci. Z powodu słabego dostępu do szpitali i ich walką z wirusem, zaplanowane badania odbywały się z wielomiesięcznym opóźnieniem. Media spekulowały, że gdyby testy odbyły się zgodnie z planem, partnerka Toma Parkera Bowlesa miałaby szansę na wyjście z choroby.

Syn Camilli przez długi czas nie mógł się pogodzić ze śmiercią ukochanej, jednak sam nigdy nie komentował medialnych doniesień - ani na temat swojego życia prywatnego, ani na temat związku jego rodziny z tzw. Royal family.

Być może tuż po oficjalnej koronacji Karola III, życie dzieci Camilli z poprzedniego małżeństwa ulegnie zmianom. Brytyjczycy uwielbiają obserwować codzienność rodziny królewskiej, dlatego Tom i Laura będą musieli bardziej uważać na fotografów i dziennikarzy tabloidów.

Ewelina Borucka