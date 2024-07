Konstrukcja była tak ogromna, że początkowo nowy śmigłowiec miał mieć dwa wirniki. Nowy projekt generował duże problemy techniczne, a maszyna miała powstać stosunkowo szybko. Dlatego Rosjanie zrobili to, co już zrobić potrafili. Śmigłowiec z jednym wirnikiem, tylko o wiele większym.

Nie oznacza to, że maszyna była wolna od wad. Ogromny wirnik powodował duże wibracje i niestabilność przy lotach z większą prędkością. Dlatego konstruktorzy dodali do śmigłowca skrzydła jak w samolocie, o rozpiętości 15 metrów.

Latający gigant w Polsce

W związku z dynamiczną rozbudową linii przesyłowych wysokiego napięcia, na początku lat 70. państwowa Wytwórnia Urządzeń Instalacji Przemysłowych Instal powołała zespół śmigłowców do robót budowalno-montażowych. Do bazy w Nasielsku najpierw trafił wypożyczony z wojska Mi-8, a następnie kupiono w ZSRR pierwszy śmigłowiec Mi-6A.

Śmigłowiec przyleciał do Polski w grudniu 1974 roku i Instal od razu znalazł partnera, który odpowiadał za 90 proc. zamówień firmy. Było to Przedsiębiorstwo Budowy Linii Energetycznych Elbud .

Mi-6 i latający Władysław Jagiełło

Giganci w wojsku. "Jak trąba powietrzna"

"Po minięciu Puszczy Kampinoskiej mogliśmy się przekonać, co znaczy dla otoczenia przelot takiego kolosa. W gospodarstwach rolnych, zagrodach panika kur i wszelkiego inwentarza. Widać to było jak na dłoni. Wszystko wirowało, zapewne ku rozpaczy rolników. Pilot w pewnej chwili jeszcze obniżył lot, może do 50-60 metrów. To było już za wiele dla stogów zgromadzonych na polach, wszystko fruwało jak przy trąbie powietrznej. Dla nas niezła zabawa, ale rolnicy to nam na pewno dobrze nie życzyli" - wspominał Jacek Jarzecki.