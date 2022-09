Co Ty wiesz o szkole? Trudny quiz na początek roku szkolnego. Dasz radę zdobyć 11/15?

Koniec wakacji, czas na naukę! Miliony polskich uczniów wróciły w czwartek do lekcyjnych sal, by rozpocząć nowy rok szkolny. 1 września zajęć zazwyczaj jeszcze nie ma, ale od następnego dnia letnie atrakcje ustąpią miejsca podręcznikom, zeszytom i zadaniom domowym. W oświacie sporo się dzieje: wchodzi nowy przedmiot historia i teraźniejszość, są inne reguły wydawania zwolnień lekarskich, zaktualizowano też listę lektur obowiązkowych. Między innymi o to pytamy w quizie Interii, a wśród 15 zagadek będzie też nieco statystyki oraz historii.

Zdjęcie Być może rok szkolny 2022/2023 będzie pierwszym od pojawienia się koronawirusa, gdy uczniowie nie trafią na naukę zdalną / 123RF/PICSEL