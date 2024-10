"Wstydź się". Wystąpienie premiera Izraela przerwane

Izrael: Binjamin Netanjahu przerwał wystąpienie

Wielu Izraelczyków obwinia Netanjahu za błędy wywiadu i wojska w czasie poprzedzającym atak Hamasu oraz obarcza go odpowiedzialnością za to, że nie sprowadził jeszcze do domu zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy.