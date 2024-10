Sprawcy środowej eksplozji w Ankarze to kobieta i mężczyzna. Jak przekazał szef tureckiego MSW Ali Yerlikaya, byli oni najpewniej członkami zdelegalizowanej Partii Pracujących Kurdystanu (PKK). Minister poinformował także o wzroście liczby ofiar śmiertelnych ataku do pięciu, a rannych do 22.