Syria. Rzecznik MSZ przekazał informacje o Polakach

Ponadto rzecznik MSZ zaapelował do osób, które "miały pomysł, aby wybrać się do Syrii, w momencie, kiedy sytuacja jest bardzo niepewna, żeby się tam nie wybierali". - A ci, którzy mają możliwość opuszczenia, postarali się to zrobić - dodał Wroński.