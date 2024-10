Bliski Wschód. Izrael przedstawił żądania ws. zakończenia wojny z Libanem

Agencja Reutera podkreśla, że w tej sprawie próbowano skontaktować się z Białym Domem, jednak Departament Stanu USA nie udzielił jeszcze komentarza odnośnie do przedstawionych przez Izrael żądań. Ponadto w sprawie milczą również zarówno ambasada Izraela, jak i Libanu w Waszyngtonie . Tymczasem w poniedziałek do Bejrutu ma przylecieć specjalny wysłannik Białego Domu Amos Hochstein, aby omówić dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu .

Izrael uderzył w Bejrut. Celem instytucje finansowe związane z Hezbollahem

Podczas gdy Izrael przedstawia Stanom Zjednoczonym warunki zakończenia wojny z Libanem, jego wojska nadal przeprowadzają ataki na Bejrut. W stolicy Libanu w nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do co najmniej 10 eksplozji, a nad miastem unosił się gęsty dym. Celem Izraela były instytucje finansowe związane z Hezbollahem, m.in. Al-Qard al-Hassan .

Zdaniem USA stowarzyszenie finansowo-kredytowe jest wykorzystywane przez Hezbollah do zarządzania swoimi środkami, ma ponad 30 oddziałów w całym Libanie, w tym 15 w gęsto zaludnionych częściach centralnego Bejrutu i na przedmieściach. Wysoki rangą urzędnik izraelskiego wywiadu, zapytany o to, czy instytucje finansowe można uznać za cele wojskowe, stwierdził, że "celem tego ataku jest uderzenie w zdolność Hezbollahu do funkcjonowania gospodarczego zarówno w czasie wojny, jak i po niej, do odbudowy i dozbrajania".