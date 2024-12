Krytyczna sytuacja na Bliskim Wschodzie. Pilny komunikat polskiej ambasady

Polska ambasada poszła śladem Amerykanów, nawołując swoich obywateli do opuszczenia ogarniętej wojną domową Syrii . Trwający już kilkanaście lat konflikt, znowu przybrał na sile.

Syria. Trwa wojna domowa. Ambasada apeluje do Polaków

"W związku z gwałtowną eskalacją sytuacji, która w krótkim czasie objęła terytorium całej Syrii, apelujemy do wszystkich obywateli RP przebywających w tym kraju o jego natychmiastowe opuszczenie " - czytamy w komunikacie polskiej ambasady w Syrii. Władze placówki zaapelowały do Polaków o nieplanowanie podróży w ten region świata.

Dalej wskazano, że w Syrii doszło do faktycznego "załamania się struktur państwowych" . "Obecna sytuacja spowodowała skrajne ograniczenie możliwości udzielenia pomocy konsularnej obywatelom polskim przez Ambasadę RP w Damaszku" - podkreślono. Od 2012 roku ambasada czasowo funkcjonuje w libańskim Bejrucie .

Bliski Wschód. Eskalacja wojny w Syrii

Obecne walki to najpoważniejsze starcia w Syrii od 2020 r., gdy doszło do zamrożenia linii frontu w toczącej się od 2011 r. wojnie domowej. Reżim Asada zdołał odzyskać kontrolę nad większością terytorium kraju, w dużej mierze dzięki wsparciu Rosji i Iranu. Szacuje się, że w konflikcie zginęło co najmniej pół miliona osób.