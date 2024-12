"Nasze siły zdobyły ostatnią wieś na drodze do Homsu i stoją teraz u bram miasta" - przekazała w mediach społecznościowych grupa Hajat Tahrir asz-Szam (HTS). To główna siła trwającej od ponad tygodnia kampanii rebeliantów, którzy w błyskawicznej ofensywie zdobyli już m.in. drugie pod względem wielkości miasto kraju Aleppo i liczącą ok. pół miliona mieszkańców Hamę.