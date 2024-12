Według "The Telegraph" rodzina Baszara al-Asada znalazła schronienie w Rosji . Podobne informacje powtórzył "The Wall Street Journal".

Asma al-Asad, żona prezydenta, urodziła się w Londynie i posiada brytyjskie obywatelstwo . Media donoszą, że jej dwaj bracia ( zięciowie Asada ) wyjechali do Zjednoczonych Emiratów Arabskich .

Syria bez Baszara al-Asada. Co z dyktatorem?

"Kiedy rebelianci wkraczali do stolicy, z lotniska w Damaszku wystartował samolot linii Syrian Air . Najpierw leciał w kierunku wybrzeża, potem zawrócił i zniknął z radarów. Na jego pokładzie mógł być Baszszar al-Asad" - podawały agencje.

- Samolot zniknął z radarów , możliwe, że wyłączono transponder, ale uważam, że bardziej prawdopodobne jest to, że samolot został strącony - powiedziało agencji Reutera jedno ze źródeł.

Na razie jednak nie znaleziono ciała dyktatora. Od niedzieli brak też doniesień, by ktoś widział go żywego. Nie pojawił się publicznie , mimo zapowiadanego na wczoraj wieczorem wystąpienia.

Około południa w niedzielę MSZ Rosji wydało komunikat: "W wyniku negocjacji, pomiędzy Baszarem al-Asadem a szeregiem uczestników konfliktu zbrojnego na terytorium Syryjskiej Republiki Arabskiej, zdecydował się on zrezygnować z prezydentury i opuścił kraj ".

Co z generałami i rządem Syrii?

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z premierem Syrii Muhammadem Gazi al-Dżalalim, eskortowanym przez rebeliantów ze swojego biura do hotelu Four Seasons, co ma symbolizować przekazanie władzy. Premier zapowiedział wcześniej, że "jest gotowy współpracować z każdym przywódcą wybranym przez naród".