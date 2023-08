Dworzec we Władysławowie (woj. pomorskie) wyremontowano ze środków unijnych. "Dzięki nim wybudowany w latach 1928-1929 dworzec przeszedł kompleksową przebudowę z uwzględnieniem jego historycznego charakteru "- podawały PKP S.A. w marcu, gdy odnowiony obiekt oficjalnie otwarto.

Remont dworca PKP we Władysławowie. Na fasadach klimatyzatory

"Elewacja pięknie odnowionego dworca PKP we Władysławowie została totalnie oszpecona przez siedem agregatów" - napisał Kuba Czajkowski, działacz miejski z Warszawy. Opublikował też zdjęcia, na których widać klimatyzatory zamontowanych centralnie na ścianie przy drzwiach wejściowych, jak i nad nimi.

Fasada stacji "totalnie oszpecona". PKP odpowiadają: Zachęcamy do zapoznania się z listą dworców

Na wpis twitterowicza odpowiedziały PKP S.A. Zdaniem państwowej spółki "każda inwestycja dworcowa jest wykonywana z zachowaniem odpowiednich pozwoleń i uzgodnień". "Ponad 50 procent dworców ujętych w Programie Inwestycji Dworcowych to obiekty zabytkowe. Zachęcamy do zapoznania się z nową listą dworców przewidzianych do realizacji w ramach programu PID2" - napisano w krótkim komentarzu.