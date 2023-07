"Kompletny paraliż" linii kolejowej. "Zero informacji! Idziemy torami!"

Oprac.: Natalia Borzuta Polska

"Nie wiadomo kiedy ruszymy! Zero informacji! Zablokowany cały ruch pociągów w kierunku Łowicza! Tutaj jest tylko jeden tor! Kompletny paraliż!" - pisali pasażerowie linii kolejowych. Do awarii pociągu Kolei Mazowieckich doszło między stacjami Ożarów Mazowiecki a Warszawa Gołąbki. Usterka, która na kilka godzin sparaliżowała ruch szynowy w kierunku Poznania i z powrotem, została usunięta. Ok 18.30 feralny skład w końcu ruszył.

Zdjęcie Paraliż linii kolejowej w kierunku Poznania / Koleje Mazowieckie / materiały prasowe