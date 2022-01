​Trzy lata od zabójstwa Pawła Adamowicza. Uroczystości w Gdańsku

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz 13 stycznia 2019 r. został zaatakowany podczas miejskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Napastnikiem był Stefan W. Raniony nożem samorządowiec w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala. Paweł Adamowicz zmarł następnego dnia. Miał 53 lata.

Pogrzeb polityka rządzącego Gdańskiem od 1998 roku odbył się 19 stycznia w Bazylice Mariackiej. Urna z jego prochami spoczęła w kaplicy św. Marcina.

W grudniu 2021 roku prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko Stefanowi W. Kilka dni temu TVN24 podał informację, że mężczyzna zrezygnował z obrońcy. Stefan W. przekazał swoją decyzję adwokatowi w liście. - Otrzymałem od oskarżonego list, z którego wynika, iż wprawdzie jest on zadowolony z dotychczasowej obrony jego osoby, jednakże uznaje, że jego sprawa jest sprawą prostą i nie widzi potrzeby, aby musiał być na etapie postępowania sądowego reprezentowany przez obrońcę z wyboru - powiedział adwokat Marcin Lipski.

Gdańsk upamiętni Pawła Adamowicza

Rodzinne miasto Pawła Adamowicza zaplanowało kilka wydarzeń , które mają upamiętnić wieloletniego prezydenta Gdańska. W czwartek o 19:30 w okolicy Katowni w miejscu, gdzie trzy lata temu doszło do araku na włodarza miasta, hołd Pawłowi Adamowiczowi złożą m.in. wdowa Magdalena Adamowicz oraz brat Piotr Adamowicz, a także obecna prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Z carillonu Ratusza Głównego Miasta rozbrzmi "The Sound of Silence", na wspomnienie dużego zgromadzenia, do jakiego doszło na Długim Targu w Gdańsku w dniu śmierci Adamowicza.

Później w Bazylice Mariackiej zostaną złożone kwiaty przy grobie Pawła Adamowicza.

W piątek obchody związane z trzecią rocznicą śmierci prezydenta Gdańska zaplanowano m.in. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego oraz w Europejskim Centrum Solidarności.