O programie wydarzeń związanych z 3. rocznicą zabójstwa Pawła Adamowicza poinformowała Olimpia Schneider z referatu prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Z ratusza rozbrzmi "The Sound of Silence"

W czwartek 13 stycznia o godz. 19.30 w okolicy Katowni w miejscu, gdzie trzy lata temu doszło do zamachu, hołd Pawłowi Adamowiczowi złożą m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz jego bliscy: wdowa Magdalena Adamowicz i brat Piotr Adamowicz.

Z carillonu Ratusza Głównego Miasta rozbrzmi "The Sound of Silence", na wspomnienie wielkiego zgromadzenia, do jakiego doszło na Długim Targu w Gdańsku w dniu śmierci Adamowicza. Utwór zagra miejska carillionistka Monika Kaźmierczak.

Trzy kwadranse później w Bazylice Mariackiej złożone zostaną kwiaty przy grobie Pawła Adamowicza, a oprawę muzyczną zapewni Cappella Gedanensis.

Piątkowe obchody 3. rocznicy śmierci Pawła Adamowicza rozpocznie w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego prezentacja pt. "Paweł Adamowicz jako gdańszczanin", przygotowana przez uczniów Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego (ULO). Zaplanowano wystąpienia zaproszonych gości, w tym europosłanki Magdaleny Adamowicz, posła Piotra Adamowicza, prezydent Aleksandry Dulkiewicz i marszałka pomorskiego Mieczysława Struka. Odbędzie się też rozmowa prof. Marii Mendel z uczniami klasy o profilu humanistycznym ULO (patronem liceum jest Paweł Adamowicz) pod hasłem "Gdańsk - miejsce bez granic. Wielogłos o Gdańsku".

W piątek w południe w Europejskim Centrum Solidarności nastąpi ogłoszenie, w formule online, laureata Nagrody Komitetu Regionów im. Pawła Adamowicza. Wyróżnienie to przyznawane za odwagę i doskonałość w krzewieniu wolności, solidarności i równości zostało ustanowiona przez Europejski Komitet Regionów we współpracy z Międzynarodową Siecią Miast Schronienia (ICORN) i miastem Gdańsk. Uroczyste wręczenie nagrody zaplanowane jest na 27 stycznia podczas najbliższego posiedzenia plenarnego Komitetu Regionów.

Rocznica pod hasłem "Dobre słowo/słowo złe"

Także w piątek w Ratuszu Głównego Miasta, głównej siedzibie Muzeum Gdańska, otwarta zostanie wystawa "Cisza. Gdańscy fotoreporterzy Prezydentowi". Na ekspozycji znajdzie się ponad 60 zdjęć dokumentujących czas żałoby w Gdańsku sprzed trzech lat. Autorami fotografii prezentowanych na wystawie są: Anna Bobrowska, Michał Czachorowski, Renata Dąbrowska, Marcin Gadomski, Karolina Misztal (która jest też współkuratorką wystawy), Krzysztof Mystkowski, Mirosław Pieślak, Piotr Połoczański, Anna Rezulak i Mateusz Słodkowski.

Piątkowe uroczystości zakończy o godz. 18. msza św. w Bazylice Mariackiej w intencji Pawła Adamowicza, po jej zakończeniu przy grobie zamordowanego prezydenta odbędzie się modlitwa międzywyznaniowa.

Zaplanowano też dwa okolicznościowe koncerty carillonowe w wykonaniu Moniki Kaźmierczak. Pierwszy odbędzie się w piątek z wieży kościoła św. Katarzyny, a drugi dzień później z wieży Ratusza Głównego Miasta.

3. rocznicę zabójstwa Pawła Adamowicza, pod hasłem "Dobre słowo/słowo złe", uczci też Europejskie Centrum Solidarności.

W ECS pokazane zostaną dwie instalacje artystyczne Magdaleny Peli. ECS zorganizuje też warsztaty z komunikacji o tym, jak przy użyciu słów być lepszym dla siebie i dla innych oraz budować twórcze relacje bez przemocy. Zajęcia będą adresowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydarzenia organizowane przez ECS zakończy spotkanie "Wieczór dla przyjaciela", w którym weźmie udział m.in. literaturoznawca, tłumacz i pisarz, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek.

Ponadto, od wtorku do niedzieli w godzinach wieczornych na fasadzie ECS prezentowana będzie iluminacja prezentująca zdjęcia z czasów aktywności zawodowej Pawła Adamowicza, ale i dni żałoby, która nastała po jego śmierci.

Tragiczna śmierć Pawła Adamowicza

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz 13 stycznia 2019 r. został raniony nożem przez Stefana W. podczas miejskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Samorządowiec w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie zmarł następnego dnia. Pogrzeb odbył się 19 stycznia w Bazylice Mariackiej. Urna z jego prochami spoczęła w kaplicy św. Marcina.

Adamowicz był prezydentem miasta od 1998 r., a w latach 1994-98 był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska. Miał 53 lata.

W grudniu ubiegłego roku roku w związku z zabójstwem samorządowca prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko Stefanowi W.