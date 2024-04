Tragedia w Czernikach. Postawiono nowe zarzuty

Prokuratura postawiła nowe zarzuty podejrzanemu Piotrowi G. - To efekt uzupełnionego materiału dowodowego oraz analizy dołączonych do śledztwa, prowadzonych w przeszłości postępowań - wyjaśniła rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk. Mężczyznę zatrzymano we wrześniu wraz z jego 20-letnią córką. Sprawa wstrząsnęła wtedy całą Polską. Obecnie podejrzani przebywają w areszcie.