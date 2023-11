Policja: Nie wykluczamy, że Grzegorz Borys nie żyje

- Jest to teren skrajnie trudny do przeszukiwań i niebezpieczny. Są tam grzęzawiska, mokradła. Policjanci i Żandarmeria Wojskowa będzie konsultowała kolejne ruchy z ekspertem ds. hydrologii. Niewykluczone, że będziemy musieli wykorzystać specjalistyczny sprzęt do przeszukania terenu. Do tej pory na terenie pracowali nurkowie. Wiemy jednak, że jest tam wiele trudno dostępnych miejsc, których człowiek nie jest w stanie dokładnie sprawdzić - tłumaczyła kom. Kamińska.