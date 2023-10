Wtorek to 12. dzień poszukiwań Grzegorza Borysa . Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo 6-letniego syna . Do zbrodni doszło w piątek, 20 października w bloku przy ul. Górniczej w Gdyni Fikakowie. Służby utrzymują, że zabójca ukrywa się w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym .

Media informowały, że w pobliżu miejsca poszukiwań odkryto plecak prawdopodobnie należący do podejrzanego. W środku miała znajdować się gotówka oraz telefon komórkowy .

Rzeczniczka prasowa Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu kpr. Daria Lubianiec w rozmowie z Interią potwierdziła, że to znaleziony przedmiot to plecak, jednak nie może potwierdzić, że należy do Grzegorza Borysa.