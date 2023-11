Dziennikarze Radia Gdańsk w rozmowie z aspirant Magdaleną Zablewską z Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach ustalili, że zgłoszenie o pijanych druhach dotarło do służb w piątek około godziny 23.

Pijani strażacy OSP spowodowali kolizję. Chwilę wcześniej ratowali życie starszej kobiety

Do kolizji doszło podczas powrotu z akcji ratowniczej. Strażacy wezwani zostali do jednego z domów, gdzie pomocy potrzebowała nieprzytomna starsza kobieta. To właśnie pijani druhowie dotarli na miejsce jako pierwsi i rozpoczęli resuscytację. W rozmowie z Polską Agencją Prasową komendant PSP w Chojnicach bryg. Błażej Chamier Cieminski przekazał, że strażacy przebywali na miejscu sami tylko przez cztery minuty, bo zaraz potem zjawili się również funkcjonariusze OSP z Czerska.