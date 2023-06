Do zdarzenia doszło w niedzielę po zawodach pożarniczych. Tuż po ich zakończeniu 42-letni druh OSP z powiatu hrubieszowskiego zasłabł.

Strażak OSP zasłabł na zawodach. Zmarł w szpitalu

Przewieziono go do szpitala. Jego życia nie udało się uratować. Jak podaje lokalna policja, prawdopodobną przyczyną śmierci mężczyzny było nagłe zatrzymanie krążenia.

"Żegnaj druhu Sebastianie" - napisała na facebookowym profilu jednostka OSP.

Kondolencje i wyrazy współczucia złożył rodzinie zmarłego Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

Śledczy ustalają przyczynę śmierci 42-latka.

Strażak zginął w wypadku samochodowym

Przypomnijmy inny tragiczny wypadek, do którego doszło w kwietniu. 26-letni strażak zginął w wypadku samochodowym na drodze krajowej nr 92 w Wielkopolsce.

Mężczyzna zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z drugim samochodem. W wypadku ucierpiały też dwie kobiety, które zostały przewiezione do szpitala.

"Zawsze gotowy do akcji i do niesienia pomocy innym. Nasze serca pękają z żalu" - czytaliśmy wówczas we wpisie na Facebooku OSP w Sękowie.