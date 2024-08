Do morderstwa doszło w niedzielę po południu. - Przyczyną śmierci kobiety było wykrwawienie. Podczas oględzin ujawniono liczne rany cięte i kłute, w tym w obrębie szyi i tułowia. Rany na przedramionach i ramionach świadczą o tym, że pokrzywdzona się broniła - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk.

Śledczy ustalili, że do ataku doszło podczas spotkania pary - małżeństwa, które od około dwóch-trzech tygodni było w separacji . Obydwoje byli małżeństwem od ok. 20 lat.

Prokuratura chce postawić mężczyźnie zarzut zabójstwa. Emil R. zostanie doprowadzony do prokuratury we wtorek przed południem. - Cały czas trwają czynności. Są też ukierunkowane, aby wyjaśnić, dlaczego doszło do tego zdarzenia - zaznaczyła prokurator Wawryniuk.