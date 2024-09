Poza tym, według policyjnych analiz kierowca nie zastosował się do ruchu prawostronnego oraz spowodował zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.

Filmy dotarły do gdańskich policjantów, którzy zadeklarowali, że odszukają pirata drogowego. W piątek mundurowi poinformowali, że zatrzymali mężczyznę, którego podejrzewają o łamanie przepisów drogowych, ponieważ nagrania zamieszczono na jego profilu .

Gdańsk. Pędził prawie 300 km/h ulicami miasta. Policja zatrzymała podejrzanego

Jak relacjonują to 32-latek, którego przyłapali na kierowaniu bmw bez uprawnień. Gdańszczanin nie chciał zatrzymać się do kontroli, a jego późniejsze zachowanie wskazywało na to, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających.