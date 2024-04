Mina przeciwpancerna TM-53 z zapalnikiem trafiła do skupu złomu w gminie Władysławowo . Do tego punktu przyniósł ją w piątek 36-latek z Helu . Przedmiot, który zaoferował, wydał się podejrzany pracownikowi, dlatego zaalarmowano policję.

Władysławowo. Niespodziewane znalezisko. Na Helu musieli wezwać saperów

Do skupu wezwano saperów z Rozewia - to właśnie oni potwierdzili, że mają do czynienia z miną. Teraz policja sprawdza, w jaki sposób niebezpieczny przedmiot trafił do śmieci i czy nie doszło do naruszenia przepisów dotyczących przechowywania materiałów wybuchowych.