31-latek wracał z pracy do domu, w pewnym momencie przy ulicy Bartoszewicza zaczepiło go trzech znanych mu mężczyzn. Sprawcy w zemście użyli młotka zawiniętego w reklamówkę, aby nie zostawić śladów. "Całe zajście przerwali policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego, którzy po chwili przybyli na miejsce zdarzenia" - przekazała śródmiejska policja.

Konflikt dotyczył m.in. kota , którego kiedyś 31-latek dał jednemu z mężczyzn, jednak później go odebrał.

Warszawa. Eskalacja sąsiedzkiego konfliktu. Interweniowała policja

Mężczyźni zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Jeden z podejrzanych na widok policji odrzucił narzędzie, z kolei przy drugim z mężczyzn znaleziono nożyczki. Funkcjonariusze zabezpieczyli przedmioty, a poszkodowanemu udzielono pomocy medycznej. 31-latek doznał licznych obrażeń, w tym głowy i trafił do szpitala.

Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Szymon Banna przekazał PAP, że po wytrzeźwieniu dwóch zatrzymanych - Wiktor B. oraz Sławomir P. zostało doprowadzonych do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu, za co grozi im teraz od trzech do 15 lat pozbawienia wolności.