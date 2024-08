Prokuratura Okręgowa w Toruniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu komendantowi miejskim policji w Toruniu. Janusz B. przyjął łącznie 30,8 tys. zł łapówek od skazanych za poświadczenie, że odbywali kary porządkowe. Utrudniał także śledztwo i nakłaniał świadków do składania fałszywych zeznań. Grozi mu do 10 lat więzienia.