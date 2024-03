Pomorze. Dziki w centrach miast

Dziki nie uznają granic

- Do tej pory współpraca w zakresie regulacji populacji dzików była utrudniona przez brak wspólnej polityki z Lasami Państwowymi. Teraz to się zmienia. Zarówno ja, jak i moi partnerzy z Sopotu i Gdańska mamy za sobą spotkania z nowym dyrektorem regionalnej dyrekcji lasów państwowych, jesteśmy dobrej myśli. Chcemy wspólnie budować bezpieczeństwo w naszych lasach poprzez ograniczenie populacji dzików - powiedział Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

- Jesteśmy tu razem, ponieważ dziki nie uznają granic administracyjnych , wszyscy mamy świadomość, że mieszkańcy oczekują realnych działań. Dziś rano otrzymałam maila od mieszkańców osiedla Mickiewicza, dziki po raz kolejny zdewastowały tereny zielone i śmietniki. Stanowią zagrożenie, mieszkańcy boją się wychodzić rano czy późnym wieczorem . Po sytuacji w Gdyni strach przed dzikami znacznie wzrósł. W budżecie obywatelskim pojawił się projekt, aby cały Sopot od strony lasy odgrodzić płotem. Tego nie jesteśmy w stanie zrobić, poza tym - to nie przyniesie kompleksowego rozwiązania. Jest jeszcze pas nadmorski, którym dziki z miasta do miasta się przemieszczają. Zdecydowanie musimy sprawić, aby mieszkańcy poczuli się bezpiecznie - dodała Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydenta Sopotu.

- Apeluję, abyśmy jako mieszkańcy miast nie zachęcali zwierząt do przybycia do miasta, to nie jest ich naturalne środowisko, stąd prośba, aby odpowiednio zabezpieczać punkty gromadzenia odpadów, kompostowniki. Na dziś mamy związane ręce, jedyne co możemy zrobić to humanitarne odstrzały. W zeszłym roku w samym Gdańsku było ich około 1000, w tym roku jest ich już 151 - przyznał Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta Gdańska ds. usług komunalnych.