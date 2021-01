- Zespół prof. Waldemara Parucha i inni eksperci wypracowali rekomendacje dla uczelni w wielu obszarach, m.in.: ewaluacji, wydawnictw i czasopism, pracowników uczelni. To wszystko jest gotowe i będzie ogłoszone w drugiej połowie stycznia - powiedział szef resortu nauki Przemysław Czarnek.

W Polskim Radiu 24 minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił m.in. o planowanych zmianach w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucja dla nauki) i o pracach ministerialnych ekspertów w tym zakresie.

W ocenie szefa resortu edukacji i nauki na etapie wdrażania Konstytucja dla Nauki "wykazuje pewne mankamenty, luki i nieścisłości", które mają zostać usunięte.

- Po to właśnie jest zespół prof. Waldemara Parucha, po to są nasi eksperci, którzy wypracowali już rekomendacje w wielu obszarach, w tym obszarze ewaluacji, (...) wydawnictw i czasopism, (...) pracowników uczelni, (...) awansu naukowego. To wszystko jest gotowe i w drugiej połowie stycznia będziemy ogłaszać - zapowiedział.

Czarnek dodał, że do tej pory nie było reformy zakrojonej na tak dużą skalę, która by "nie wykazywała mankamentów na etapie wdrażania". - I taka jest również reforma Jarosława Gowina - dodał.

Czarnek pytany był też o to, czy należy łączyć kwestie szczepień poza kolejnością na WUM z reformą szkolnictwa wyższego wprowadzoną w ramach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i wynikającą z niej większą władzą rektorów uczelni.

- Ja bym tego nie łączył (...). Oczywiście to szczepienie poza kolejnością jest żenujące, jest ogromnym błędem WUM podlegającemu Ministerstwu Zdrowia, natomiast nie łączyłbym jednego z drugim. Reforma Jarosława Gowina - Konstytucja dla Nauki - była potrzebna, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości - powiedział Czarnek. W jego ocenie "ruszyła skostniały świat szkolnictwa wyższego i nauki".