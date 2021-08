Wideo pluscdn

- Przestrzegaliśmy, że propozycje PiS szkodzą Polakom. Odchodzę wraz z moimi przyjaciółmi z Porozumienia z tego ministerstwa, z rządu, z podniesionym czołem - powiedział Jarosław Gowin.



- Od jutra Porozumienie rozpoczyna działalność, która w jak najlepszy sposób będzie służyć dobru Polaków. Jutro zarząd partii podejmie decyzję, co dalej z naszą obecnością w Zjednoczonej Prawicy, ale wszyscy mają świadomość, że moja dzisiejsza dymisja jest de facto zerwaniem koalicji rządowej i końcem Zjednoczonej Prawicy - stwierdził lider Porozumienia.



Reklama

Dodał, że o swojej dymisji dowiedział się z mediów, co - jak ocenił - "wiele mówi o pewnej kulturze politycznej, a może antykulturze politycznej, która w ostatnim czasie w naszym obozie zapanowała".





Gowin mówił też o głosowaniu nad zmianami w prawie medialnym. - Ustawa ta konfliktuje nas z najważniejszym sojusznikiem. Jeśli przepisy, nad którymi mamy jutro głosować weszłyby w życie, Polska straci ważnego partnera, jakim są USA - powiedział. Jak powiedział, jego rekomendacją i rekomendacją zarządu Porozumienia jest, by zagłosować przeciw zmianom w ustawie medialnej.



Fakty dnia Manifestacje w obronie wolności mediów w prawie 80 miastach We wtorek od godz. 18 pod Sejmem RP oraz w blisko 80 miastach odbywają się demonstracje w obronie wolności mediów. Uczestnicy sprzeciwiają się wprowadzeniu...

Konferencja rzecznika rządu

- Odpowiedzią na kryzys związany z epidemią był i jest nadal Polski Ład, czyli kompleksowy program zmian społeczno-gospodarczych, pod którym wspólnie w maju podpisali się wszyscy liderzy Zjednoczonej Prawicy - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.



Jak przypomniał rzecznik, pod tymi postulatami podpisał się też Jarosław Gowin, lider Porozumienia. Jednak - kontynuował Müller - ostatnie działania Gowina podważają zaufanie co do wspólnego działania w ramach Zjednoczonej Prawicy.



Rzecznik rządu przypomniał, że liczba parlamentarzystów z partii Gowina "znacznie się zmniejszyła" od czasu, gdy podpisywano umowę koalicyjną. Dlatego - jak mówił - zasadnym jest pytanie, czy dziś jest proporcjonalna reprezentacja polityków Porozumienia w rządzie.

Dymisja Jarosława Gowina

- Premier Morawiecki podjął ważną decyzję, na którą wpłynęły trzy sprawy: brak wystarczających postępów nad kluczowymi projektami w zakresie budowy tanich domów, brak rzetelnych działań co do pozostałych projektów, w szczególności do ustawy podatkowej, podjął tę decyzję również widząc, że działania wicepremiera nie spełniają oczekiwań - wyliczył Müller.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jarosław Gowin zdymisjonowany Polsat News

Rzecznik przyznał, że nie wie, czy Gowin został poinformowany o decyzji premiera.



Nie ma decyzji, co do objęcia stanowiska Gowina przez nową osobę.



Gowin w poniedziałek: Nie żegnam się z rządem

Jeszcze w poniedziałek Jarosław Gowin mówił w Gościu Wydarzeń w Polsat News, że "nie żegna się z tym rządem". Zaznaczył jednak, że jego ugrupowanie "jasno wskazało granice kompromisu", jeśli chodzi o obecność Porozumienia w koalicji rządzącej.

Jarosław Gowin nie zgadza się na część proponowanych w ramach Polskiego Ładu, sztandarowego programu PiS, zmian: w podatkach, w finansowaniu samorządów i prawie medialnym. Tym ostatnim Sejm zajmie się w środę przed południem. We wtorek w niemal 80 miastach w Polsce odbywają się protesty przeciwko proponowanym zmianom.

W sobotę odbyło się posiedzenie zarządu Porozumienia, podczas którego politycy tego ugrupowania mieli zdecydować o dalszej współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy. W konsekwencji politycy tej partii wydali oświadczenie, w którym uzależnili swoje funkcjonowanie w koalicji od poparcia ich postulatów dotyczących reform podatkowych i ustawy medialnej. W oświadczeniu zarząd Porozumienia poinformował, że nie poprze zmian podatkowych, zmian w finansowaniu samorządów i zmian w prawie medialnym bez uwzględnienia ich postulatów.

Wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek powiedział w Polsacie, że "jeżeli te trzy warunki nie zostaną spełnione to Porozumienie po prostu wyjdzie z koalicji".

Zgrzytem między Gowinem a PiS-em była także sprawa odwołania Anny Korneckiej z funkcji wiceministra rozwoju, pracy i technologii. Zdymisjonowana członkini Porozumienia wróciła do tego samego resortu. W piątek premier Jarosław Gowin poinformował, że powołał ją na stanowisko pełnomocnika ministra ds. Inwestycji i Zielonego Ładu.