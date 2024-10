Podlaskie. Balon meteorologiczny i paczka w folii

To jednak nie wszystko. Jak podkreślają funkcjonariusze Straży Granicznej, do balonu przyczepiona była " paczka, owinięta czarną folią ".

Szczątki balonu. Dwóch Litwinów zatrzymanych

Granica polsko-białoruska. Kolejne dziesiątki incydentów

"Za organizowanie i pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Wobec cudzoziemców zatrzymanych za pomocnictwo, a do tej pory przebywających legalnie w Polsce zostaje równolegle wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji zobowiązującej do powrotu do kraju pochodzenia. Otrzymują również zakaz wjazdu do państw obszaru Schengen od 5 do 10 lat" - informuje mjr SG Katarzyna Zdanowicz.