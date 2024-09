Spadł balon meteorologiczny. Służby w akcji

Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych przekazał na antenie Polsat News, że we wsi Kamionka Stara w powiecie augustowskim spadł balon meteorologiczny. Jak dodał, do zdarzenia miało dojść około godz. 8:30, przy granicy z Białorusią .

Kamionka Stara. Spadł balon meteorologiczny. Znalazł go rolnik

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych podkreślił, że wszystko wskazuje na to, że tak jak w podobnych przypadkach, tak i tym razem mamy do czynienia z balonem meteorologicznym.

Jacek Dobrzyński przekazał, że przedmiot został zabezpieczony do dalszych badań . - To jest rzeczą naturalną, że te balony meteorologiczne w pewnym momencie spadały, spadają i pewnie będą spadać - nadmienił, dodając przy tym, że "służby trzymają rękę na pulsie".

Balon meteorologiczny spadł na teren Polski. Kolejny taki incydent

Do podobnego incydentu doszło pod koniec sierpnia w miejscowości Orzechowo w powiecie olsztyńskim. Rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski przekazał wówczas Interii, że obiekt, który spadł na tamten teren, to balon meteorologiczny. Do zdarzenia doszło po godz. 20:00, 21 sierpnia na terenach leśnych.