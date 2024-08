W środę po godzinie 20:00 w miejscowości Orzechowo na terenach leśny spadł tajemniczy obiekt . Władysław Kosiniak-Kamysz , pytany na antenie Radia ZET o znalezisko podkreślił, że najprawdopodobniej był to balon meteorologiczny, jednak dokładnie wykaże to badanie.

Tajemniczy obiekt pod Olsztynem. Szef MON: To najprawdopodobniej balon meteorologiczny

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił też, że na miejscu, gdzie znaleziono obiekt, nie ma wojska. - Nasze systemy - ani kilka dni temu, ani dziś - nie zanotowały jakichkolwiek obiektów o charakterze militarnym. Wszystko wskazuje na to, że jest to obiekt cywilny, dlatego nie ma wojska i zajmuje się tym policja - dodał minister obrony narodowej.

Kosiniak-Kamysz został także zapytany o to, czy obiekt może być np. rosyjski. - Nie chcę wybiegać zbyt wcześnie (w przyszłość - red.), ponieważ trzeba to wszystko zbadać, ustalić . Takie sytuacje się zdarzają z uwagi na silne podmuchy wiatru balonów meteorologicznych, które się przemieszczają w powietrzu w naszym kraju i krajach sąsiednich, są setki - mówił.

Orzechowo. Spadł tajemniczy obiekt. Powiadomiono ABW i SKW

Jeszcze w środę Interia skontaktowała się w sprawie tajemniczego obiektu pod Olsztynem z wojskiem. - Uspokajamy, to najprawdopodobniej balon meteorologiczny - powiedział rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski. On również dodawał, że na miejsce nie zadysponowano wojska.

Oficer prasowy policji w Olsztynie Jacek Wilczewski przekazał w rozmowie z PAP, że obiekt został znaleziony przez funkcjonariuszy straży leśnej. - Nikt nie widział, jak ten przedmiot spada, więc nie do końca można mówić, że coś spadło, że to balon. Z czym mamy do czynienia zapewne wkrótce się wyjaśni - doprecyzował.