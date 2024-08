Zgłoszenie o dziwnym znalezisku w styropianowej obudowie podlaska policja otrzymała w piątek ok godz. 10.00 rano.

- Dostaliśmy informację, że w kompleksie leśnym w miejscowości Rutki-Kossaki miejscowi znaleźli wiszący na drzewie niezidentyfikowany obiekt. Po sprawdzeniu przez straż pożarną pod kątem promieniowania, powiadomiono służby specjalne, które go zabezpieczyły - przekazała Interii mł. asp. Agnieszka Skwierczyńska z zespołu prasowego podlaskiej policji.

Jak dodała oficer prasowa, najprawdopodobniej jest to urządzenie meteorologiczne, jednak o szczegółach służby będą mogły powiadomić dopiero po dokładnym zbadaniu usuniętego obiektu.

Kolejny niezidentyfikowany obiekt w Polsce

To już kolejne tego typu zdarzenie w ciągu jednego tygodnia. W środę po godzinie 20:00 w miejscowości Orzechowo na terenach leśnych również spadł tajemniczy obiekt .

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił wówczas w rozmowie z Radiem Zet, że na miejscu, gdzie znaleziono obiekt, nie ma wojska. - Nasze systemy - ani kilka dni temu, ani dziś - nie zanotowały jakichkolwiek obiektów o charakterze militarnym. Wszystko wskazuje na to, że jest to obiekt cywilny, dlatego nie ma wojska i zajmuje się tym policja - dodał minister obrony narodowej.

- Uspokajamy, to najprawdopodobniej balon meteorologiczny - dodał rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski.

Czym jest balon meteorologiczny?

Balon meteorologiczny to rodzaj sondy w postaci balonu wypełnionego gazem lżejszym od powietrza. Wykorzystywany jest do badania warunków atmosferycznych w obszarze zbyt wysokim dla samolotów i zbyt niskich dla satelitów. Ich średnica ma zazwyczaj ok. 2 m.