Co najmniej 250 tys. zł trafiło z Lasów Państwowych do prywatnej fundacji założonej przez księdza Tomasza Duszkiewicza – wynika z ustaleń Interii. Organizacja otrzymała w dzierżawę także teren w Czerlonce, na skraju Puszczy Białowieskiej. Atrakcyjne grunty pozostaną w jej władaniu do 2048 r., a miesięczny koszt wynajmu dla fundacji to 362,9 zł. Z informacji Interii wynika, że transakcjom przyjrzą się teraz kontrolerzy z Lasów Państwowych.