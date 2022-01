Podlaskie. Padły strzały na widok polskiej Straży Granicznej

"Wczoraj tj. 25.01 granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 12 osób. To obywatele Libanu, Iraku i Syrii" - poinformowała na Twitterze Straż Graniczna. Podała przy tym, że osoby te zostały zatrzymane na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Narewce.

Martwy żubr na granicy polsko-białoruskiej. Służby odpowiadają



"W nocy na odcinku #PSGCzeremcha żołnierze białoruscy kilkukrotnie na widok polskich patroli strzelali z długiej broni" - dodała SG.

Ruszyła budowa bariery na granicy

We wtorek Straż Graniczna poinformowała, że ruszyła budowa bariery na granicy polsko-białoruskiej. "Dzisiaj Straż Graniczna przekazała place pod budowę wykonawcom. To największa inwestycja budowlana w historii Straży Granicznej. Długość bariery to 186 km, koszt jej budowy - 1,6 mld zł" - napisano.

W zeszłym roku Straż Graniczna zanotowała 39,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W grudniu ub.r. odnotowano ponad 1,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w listopadzie 8,9 tys., w październiku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys., zaś w sierpniu 3,5 tys.

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy, czy miejscowi przedsiębiorcy. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.