Niespokojnie na granicy. Funkcjonariusze obrzuceni kamieniami

Na granicy polsko-białoruskiej doszło do kolejnych incydentów z udziałem migrantów. - W rejonie Czeremchy cudzoziemcy wybili kamieniami szybę w samochodzie Straży Granicznej - przekazała rzeczniczka podlaskiego oddziału SG Katarzyna Zdanowicz. Dodała, że w ciągu ostatnich dwóch dni było doszło do 360 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Kilku migrantów potrzebowało pomocy medycznej.