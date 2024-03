Granica Polska-Białoruś. Rekordowa liczba migrantów próbuje przedostać się na teren RP

Bariera między Polską a Białorusą. Straż Graniczna podpisała umowy na kolejne zapory

Straż podpisała również kolejną umowę z wykonawcą zapory elektronicznej, by ustawiono ją również na rzece Bug - wzdłuż granicy z Białorusią w województwie lubelskim. To konsorcjum firm Elektrotim S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Ostoya-DataSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Inwestycja będzie kosztowała blisko 280 mln złotych - to głównie środki unijne.