"Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży służby odparły atak na granicę grupy 100 osób" - poinformowano w sobotę na Twitterze Straży Granicznej. Do ataku doszło minionej doby.

W czwartek późnym wieczorem grupa prawie 200 migrantów forsowała granicę polską w okolicach Czeremchy. Podczas ataku ranny został jeden żołnierz.



Ostatniej doby zanotowano 206 prób nielegalnego przekroczenia granicy białorusko-polskiej - poinformowała w sobotę Straż Graniczna. Za pomocnictwo zatrzymano siedmiu cudzoziemców: 6 obywateli Rosji i jednego obywatela Gruzji. Próbom tym zapobieżono.





Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 37 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 8 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.



Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią do końca listopada obowiązuje stan wyjątkowy. Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią stanie stalowy płot zwieńczony drutem kolczastym i wzbogacony o urządzenia elektroniczne. Zapora o długości 180 km i 5,5 m wysokości powstanie na Podlasiu. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu, kamery dzienne i nocne. Na Lubelszczyźnie naturalną zaporą jest Bug.