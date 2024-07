Wcześniej funkcjonariusze mogli udać się do obiektu, jednak wójt gminy miał wprowadzić zakaz i ograniczyć wstęp wyłącznie dla mieszkańców. Na drzwiach wejściowych zawisła specjalna kartka z informacją. "Przykre" - skomentował Jacek Dobrzyński.

Jeden z mundurowych powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że w Narewce jest ich kilkudziesięciu, lecz z siłowni korzystało ledwie kilkunastu. "To było nieprzyjemne zaskoczenie. W końcu jesteśmy tutaj po to, żeby chronić granicy i ludzi tu zamieszkałych" - dodał.

Narewka. Policjanci nie mogą korzystać z siłowni. "Sprzęt się zużyje"

Chomczuk podkreślił ponadto, że nie słyszał o tym, by któremukolwiek z policjantów odmówiono wejścia do siłowni i żeby mundurowi się na to skarżyli. "Żadnego oficjalnego pisma policja nie wystosowała" - stwierdził.