Bus zmiażdżony przez pociąg. Ewakuowano 300 osób
Około 300 osób zostało ewakuowanych w środę z pociągu w miejscowości Żelistrzewo (woj. pomorskie) po tym, jak skład zderzył się na przejeździe kolejowym z minibusem - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Pucku. Ranny został 60-letni kierowca Mercedesa Sprintera. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna wjechał wprost pod pociąg relacji Gdynia Główna - Hel. Policja bada okoliczności zdarzenia.
Do wypadku doszło około godz. 11:30 w środę na przejeździe kolejowym w Żelistrzewie. Funkcjonariusze z KPP w Pucku ustalili wstępnie, że kierujący mercedesem sprinterem 60-latek wjechał pod pociąg relacji Gdynia Główna - Hel.
"Mężczyzna został ranny i przetransportowany do szpitala" - podała policja w komunikacie.
Żelistrzewo. 60-latek wjechał pod pociąg. Śledczy badają okoliczności zdarzenia
Służby podjęły decyzję o ewakuacji podróżnych z biorącego udział w wypadku pociągu. Policjanci wraz ze strażakami pomogli opuścić skład około 300 osobom.
"Funkcjonariusze zabezpieczają teren, technik kryminalistyki wykonuje oględziny, a dochodzeniowcy ustalają dokładne okoliczności zdarzenia" - podała policja.
Pucka komenda apeluje o rozwagę i ostrożność w rejonie przejazdów kolejowych. "Pamiętajmy, że chwila nieuwagi może kosztować zdrowie lub życie" - przypominają mundurowi.