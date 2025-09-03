Bus zmiażdżony przez pociąg. Ewakuowano 300 osób

Około 300 osób zostało ewakuowanych w środę z pociągu w miejscowości Żelistrzewo (woj. pomorskie) po tym, jak skład zderzył się na przejeździe kolejowym z minibusem - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Pucku. Ranny został 60-letni kierowca Mercedesa Sprintera. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna wjechał wprost pod pociąg relacji Gdynia Główna - Hel. Policja bada okoliczności zdarzenia.