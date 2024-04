Nie zatrzymał się do kontroli, prawie potrącił policjanta, wyprzedzał na podwójnej ciągłej, przekroczył prędkość w terenie zabudowanym prawie o 200 km/h - to tylko niektóre wykroczenia, jakich dopuścił się młody motocyklista. 20-latek w czasie ucieczki przed policją "zdobył" 226 punktów karnych. Sprawa trafiła do sądu.