Braki kadrowe w policji. Ruszyła specjalna infolinia

Policja stworzyła całkiem nową stronę internetową pod kątem potencjalnych kandydatów, którzy chcieliby wziąć udział w rekrutacji. Na stronie można uzyskać informacje o tym, jak wygląda zawód policjanta, co trzeba zrobić, by wziąć udział w rekrutacji, jakie benefity otrzymują osoby decydujące się na służbę, czy jak wyglądają zarobki w zależności od rodzaju pełnionej służby.

Polska Policja. Wakaty w służbach mundurowych

Choć Komenda Główna Policji uspokaja, że są plany przyjęcia w tym roku 10 tys. nowych policjantów, to do sprawy odniosło się również MSWiA, które poinformowało o swoim planie w tej kwestii.

Wakaty w policji. MSWiA ma plan

Już w lutym wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiadał, że "należy uatrakcyjniać służbę w policji w stosunku do rynku cywilnego". - Będziemy zmieniać także same warunki służby. Wprowadzono patologię do awansów i będziemy starali się przywrócić najbardziej obiektywne warunki do awansu - powiedział wówczas w Programie Pierwszym Polskiego Radia.