Ekstradycja groźnego przestępcy do Polski

W 2008 roku Rafała P. skazano na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Uniewinniono go jednak siedem lat później. W 2019 roku zapadł ostateczny wyrok.

Sąd Okręgowy w Katowicach skazał go na dożywocie za podwójne zabójstwo i podpalenie. Wydał za nim także list gończy, Europejski Nakaz Aresztowania oraz czerwoną notę INTERPOL.

Wizerunek Rafała P. opublikowano także na stronie internetowej EUROPOL - Europe’s Most Wanted Fugitives List, zawierającej informacje o najbardziej poszukiwanych przestępcach Europy.

Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu

Niderlandzki sąd wyraził zgodę na ekstradycję Rafała P. do Polski. 25 kwietnia 2024 r., skazany został przetransportowany wojskowym samolotem na lotnisko Chopina w Warszawie. Następnie przewieziono go do zakładu karnego.