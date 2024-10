Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu wydał pilny komunikat do mieszkańców, w którym poinformował, że w wodzie z wodociągu Jarosław wykryto niebezpieczne zanieczyszczenia. W związku z tym wydano zakaz jej spożywania.

Poza Jarosławiem komunikat został skierowany również do miejscowości Munina oraz Kidławice.

Jarosław. Ostrzeżenie sanepidu, chodzi o wodę

Jak poinformowano w komunikacie, w próbkach wody wykryto bakterie grupy coli oraz nadmiar mikroorganizmów. Woda nie nadaje się również do prania ani mycia naczyń - nawet po przegotowaniu.

Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych i spłukiwania toalet.

By umożliwić mieszkańcom dostęp do wody, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozstawiło w 10 miejscach w mieście beczkowozy, z których można otrzymać wodę zdatną do spożycia po przegotowaniu. Punkty odbioru zostały wymienione w komunikacie Urzędu Miasta.