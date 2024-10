Owady "zaatakowały" już pierwszej nocy. Rankiem jedna z pogryzionych kobiet zgłosiła się do pracownika sanatorium. Usłyszała jednak, że to pogryzienia komarów. - Też zaczęłam w to wierzyć, ale moje współlokatorki też miały te same rany. Powtarzało się to każdej nocy. Byłyśmy praktycznie od samego pobytu narażone na cierpienia psychiczne i fizyczne - mówiła w rozmowie z portalem kuracjuszka.

Reklama