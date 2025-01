Napad w centrum handlowym w Olkuszu. Są zarzuty dla 23-latka

23-latek w środę usłyszał zarzut pięciokrotnego usiłowania zabójstwa. Do pierwszej próby miało dojść w poniedziałek, kiedy ranny został 60-latek. Sprawca zbiegł wówczas z miejsca zdarzenia, a poszukiwania - także za pomocą policyjnych śmigłowców - nic nie dały.

We wtorek doszło do ranienia czterech osób w centrum handlowym w Olkuszu. Okazało się, że za oboma zdarzeniami stała ta sama osoba.

- Mogę potwierdzić, że zatrzymany wczoraj mężczyzna to ta sama osoba, która dzień wcześniej zaatakowała 60-latka. Te dowody, które zebraliśmy, na to wskazują. Nie ma dwóch osób, które biegały z nożem, tak że jest jeden sprawca - przekazał w rozmowie z TVN24 prok. Piotr Piekarski z olkuskiej Prokuratury Rejonowej.

Olkusz. Zarzuty dla 23-latka. Ranił osoby w galerii handlowej

Do przesłuchania 23-latka doszło we wtorek po południu w szpitalu psychiatrycznym, w którym przebywa. Jak podawała we wtorek Teresa Gut z Polsat News, mężczyzna po konsultacji specjalistycznej pozostał w placówce.