- Zgodnie z poleceniem sądu mężczyzna jest transportowany do Zakładu Karnego w Wadowicach, gdzie będzie tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesięcy - przekazała podkom. Katarzyna Cisło z zespołu prasowego małopolskiej policji.

Policja zatrzymała podejrzanego we wtorek rano w miejscu jego zamieszkania. Wcześniej mieszkał w Rabce-Zdroju, ale po zdarzeniu zmienił adres, o czym policja była poinformowana. W nowym miejscu zamieszkania mężczyzna pozostawał pod dozorem policyjnym .

Do zdarzenia doszło 12 lutego na ścieżce przez lasek w centrum Rabki-Zdroju. Według śledczych 20-latek zaatakował tam dziewczynkę idącą do szkoły - przewrócił ją, bił i przyduszał, próbując doprowadzić do obcowania płciowego.