Napad na 14-latkę w Rabce-Zdroju. Trwa obława policji

- Dziewczynka została zaatakowana na ścieżce prowadzącej przez las niedaleko centrum handlowego. Napastnik podbiegł do niej, przewrócił i zaczął bić . Po chwili został przepłoszony przez osoby, które zobaczyły zajście i podbiegły by udzielić pomocy nastolatce - przekazał rzecznik prasowy nowotarskiej policji.

Wiadomo, że do ataku doszło o godzinie 8 rano, kiedy dziewczynka szła do szkoły. Po całym zajściu została zabrana przez karetkę pogotowia do szpitala w Nowym Targu.