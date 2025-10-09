"Polityczny WF": Czy Karol Nawrocki pozwoli na związki partnerskie?

Ogłosili, że jest porozumienie, ale wiele niewiadomych nadal nie doczekało się odpowiedzi. Koalicja 15 Października, aby nie zawieść elektoratu, powinna doprowadzić do ustanowienia w prawie związków partnerskich... Właśnie, tylko czy na pewno tak będą się nazywały? I co z projektem ustawy, który trafi na prezydenckie biurko, zrobi Karol Nawrocki? Odpowiedzi na te pytania szukają Piotr Witwicki i Marcin Fijołek w nowym odcinku "Politycznego WF-u".

Nawet jeśli koalicja - od lewicy do konserwatystów - znajdzie porozumienie co do związków partnerskich z jakiejś formie, czy projekt zyska akceptację Karola Nawrockiego?
W podcaście commentary Interii również o "rozbiorze", jaki może (ale nie musi) dokonać się na Polsce 2050. Czy partia, z kierowania którą zrezygnować zamierza Szymon Hołownia, przetrwa parlamentarne układanki pod nowym szefostwem? A co z umową koalicyjną, gdzie niekoniecznie odnajdziemy warunki, o których chętnie mówi marszałek Sejmu?

Piotr Witwicki i Marcin Fijołek pod lupę biorą też zamiary Prawa i Sprawiedliwości oraz poglądy elektoratu partii Jarosława Kaczyńskiego. Okazuje się, iż wpływ na organizowany w Warszawie marsz może mieć pewna siła wyższa. Co więcej, wyborcy PiS-u niekoniecznie kładą tak duży nacisk na kwestie, które są bardzo ważne dla ich przedstawicieli na Wiejskiej.

