W podcaście commentary Interii również o "rozbiorze", jaki może (ale nie musi) dokonać się na Polsce 2050. Czy partia, z kierowania którą zrezygnować zamierza Szymon Hołownia, przetrwa parlamentarne układanki pod nowym szefostwem? A co z umową koalicyjną, gdzie niekoniecznie odnajdziemy warunki, o których chętnie mówi marszałek Sejmu?

Piotr Witwicki i Marcin Fijołek pod lupę biorą też zamiary Prawa i Sprawiedliwości oraz poglądy elektoratu partii Jarosława Kaczyńskiego. Okazuje się, iż wpływ na organizowany w Warszawie marsz może mieć pewna siła wyższa. Co więcej, wyborcy PiS-u niekoniecznie kładą tak duży nacisk na kwestie, które są bardzo ważne dla ich przedstawicieli na Wiejskiej.

"Polityczny WF": Czy Nawrocki pozwoli na związki partnerskie? Piotr Witwicki INTERIA.PL

